Bündnis Sahra Wagenknecht: Vogtländerin Janina Pfau managt nun den Landesverband in Sachsen

Die Vogtländerin Janina Pfau ist vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) als erste Kraft in Sachsen fest angestellt worden. Zu ihren Aufgaben gehöre nun der Aufbau einer BSW-Landesgeschäftsstelle in Dresden, sagte die 40-Jährige am Freitag auf Anfrage der „Freien Presse“. Zuerst hatte die „Leipziger Volkszeitung“ darüber berichtet.