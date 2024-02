Chemnitzer Migrationsforscherin: Bezahlkarte wird niemanden abhalten, nach Deutschland zu kommen

Die Bezahlkarte für Asylbewerber soll unter anderem finanzielle Anreize verringern. Im „Freie Presse“-Interview erklärt Birgit Glorius von der TU Chemnitz, weshalb es keine wissenschaftlichen Belege dafür gibt und was den Kommunen stattdessen helfen kann.

"Freie Presse": Die These aus der Politik ist, dass Asylsuchende die Sozialleistungen, die sie in Deutschland erhalten, in die Heimat schicken. Damit würden dann Schlepper bezahlt. Dagegen soll die Bezahlkarte helfen.