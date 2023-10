Covid-Fälle nehmen wieder zu: Erste Corona-Tote aus Chemnitz

Covid und Grippe nehmen wieder zu. Meist sind Ältere erkrankt.

In der Woche vom 9. bis zum 15. Oktober wurden in Sachsen 721 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind fast 50 Prozent mehr als in der ersten Oktoberwoche, zeigt der am Freitag veröffentlichte Wochenbericht der Landesuntersuchungsanstalt (LUA) Sachsen. Es wird aber mit einer hohen Dunkelziffer gerechnet, da nicht alle Patienten getestet werden.