Deutsch-Tschechisches Forum in Chemnitz: Weniger Bürokratie bei Grenzprojekten im Erzgebirge

Zum ersten Mal treffen sich Deutsche und Tschechen auf Einladung des Auswärtigen Amts, um über drängende Probleme der länderübergreifenden Zusammenarbeit zu sprechen. Ein Aufreger: die Grenzkontrollen.

Selbst den tschechischen Europaminister erwischte es auf der Fahrt von Prag nach Chemnitz: Bei der Einreise nach Sachsen steckte er am Donnerstag in einer Autoschlange, wurde am Grenzübergang kontrolliert. Er sei traurig darüber, sagte Martin Dvořák. Die größte Errungenschaft von Schengen, die Freizügigkeit des Reisens in Europa, sei in...