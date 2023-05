Ehrung in Chemnitz: Das sind Sachsens Sportler des Jahres

Die Gala des Landessportbundes, die jahrelang in Dresden stattgefunden hat, wurde seit langer Zeit wieder nach Chemnitz und erstmals in den "Kraftverkehr" verlegt. Dort wurden der Nordische Kombinierer Eric Frenzel, Biathletin Denise Herrmann-Wick sowie das Bobteam Friedrich am Samstagabend mit der Sächsischen Sportkrone geehrt.

Am Samstag sind Sachsens Sportler, Sportlerin und Mannschaft des Jahres gekürt wurden. Rund 6.500 Sportfans hatten dafür online ihre Stimme abgegeben. In das Gesamtergebnis ging sowohl das Votum der sächsischen Sportjournalistinnen und -journalisten ein als auch das des Landessportbundes Sachsens (LSB). Die Siegerinnen und Sieger des Abends waren alte Bekannte: Eric Frenzel errang in diesem Jahr bereits seinen insgesamt siebten Umfragesieg, Denise Herrmann-Wick sicherte sich nach 2019 zum zweiten Mal den Titel als Sachsens Sportlerin des Jahres. Das Bobteam um Francesco Friedrich konnte sich zum vierten Mal in Folge bei der sächsischen Sportlerumfrage durchsetzen. Die Sieger in den Umfrage-Kategorien Sachsens Sportler des Jahres 2022 ist Eric Frenzel vom SSV Geyer. Kein anderer Sportler holte sich so oft die Sportkrone wie er. Bei den Olympischen Winterspielen in Peking gewann Frenzel die Silbermedaille im Teamwettbewerb. Mit seiner vierten Olympiateilnahme holte er damit seine insgesamt siebte Medaille. Nach 15 Jahren in der Weltspitze hat er im Winter seine Karriere beendet - nachdem er bei der Weltmeisterschaft in Planica mit der Silbermedaille im Team noch seine insgesamt 18. WM-Medaille gewann.