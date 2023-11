Einkaufstourismus am Feiertag: Lohnt es sich noch, dafür nach Tschechien zu fahren?

Seit Jahrzehnten kaufen Sachsen bei den tschechischen Nachbarn ein. Sie tanken, lassen sich die Haare schneiden und kehren im Wirtshaus ein. Der Einkaufstourismus ist rückläufig, vor allem aber keine Einbahnstraße mehr.

Am Mittwoch sind in Sachsen die Geschäfte geschlossen. Es ist Buß- und Bettag, der nur noch im Freistaat ein arbeitsfreier Feiertag ist. Viele nutzen den Tag, um einen Ausflug in die Umgebung zu machen. Alle Nachbarländer werben an diesem Tag um sächsische Besucher und Kunden. Die Tschechische Republik gilt bei vielen als...