Erst 5000-Euro-Job, dann obdachlos

Keine Krankenversicherung, kein Telefon, im Sommer der Hitze und im Winter Kälte ausgesetzt: Martin Wagner hat ein Dreivierteljahr auf der Straße gelebt. Er erzählt, was es bedeutet, obdachlos zu sein.

2018 hat Martin Wagner* einen Job in der Schweiz als Koch und verdient um die 5000 Euro im Monat. Zwei Jahre später ist er obdachlos. "Ich habe mein Leben richtig gegen die Wand gefahren", sagt er. Die Casio-Uhr an seinem Handgelenk ist das Einzige, was von seinem alten Leben übriggeblieben ist. "Die würde ich niemals verkaufen."