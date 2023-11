EU-Prämien für Bauern: Sachsens Nachbarländer wollen Gelder noch dieses Jahr auszahlen

Während im Freistaat Landwirte die Gelder wegen Problemen bei der Softwareumstellung später erhalten sollen, scheint es in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen keine größeren Probleme zu geben.

Die Verzögerungen bei der Auszahlung der EU-Hilfen für Sachsens Landwirte sorgen für Wirbel im Freistaat. Doch während Sachsens Agrarminister Wolfram Günther (Grüne) in der Vorwoche im Landtag darauf verwies, dass das Problem "selbstverständlich" auch in anderen Bundesländern bestehe, scheint das in anderen ostdeutschen Regionen nicht so...