European Peace Ride: Erste Etappe ist geschafft

Der frühe Vogel fährt Fahrrad - aber vorher erst noch einmal Zug. Mit der Bahn sind die Teilnehmer des European Peace Ride am frühen Freitagmorgen am Chemnitzer Bahnhof gestartet. Mit an Bord waren auch viele Wirtschaftsvertreter.

Das gab schon ein etwas skurriles Bild ab: Ein kompletter Zugwaggon der Erzgebirgsbahn war am frühen Freitagmorgen am Chemnitzer Hauptbahnhof mit Menschen gefüllt, die in kompletter Radfahrermontur ihre Plätze eingenommen hatten. Sie alle haben ein gemeinsames Ziel: Chemnitz. Dort wollen sie am Sonntagnachmittag ankommen - dann aber auf dem...