Exklusiv: Termin für Landtagswahl in Sachsen 2024 steht fest

Die nächste Landtagswahl in Sachsen soll am 1. September 2024 stattfinden. Einen entsprechenden Terminvorschlag des CDU-geführten Innenministeriums will die schwarz-grün-rote Landesregierung am Dienstag auf ihrer auswärtigen Kabinettssitzung in Markkleeberg beschließen, wie die "Freie Presse" aus Koalitionskreisen erfuhr. Um Gültigkeit zu...