Freizeitparks in Sachsen: Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Adressen

Welche Freizeitparks gibt es in und um Chemnitz, Zwickau, Plauen, Freiberg und Annaberg? Hier finden Sie Öffnungszeiten, Preise und weitere Informationen zu den Vergnügungsparks in Sachsen.

Wir haben Ihnen eine Übersicht einiger Freizeitparks in alphabetischer Reihenfolge zusammengestellt. In der Karte sehen Sie, welche Parks Ihnen am nächsten sind.

Belantis - Das Abenteuer Reich