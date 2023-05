Geldautomaten in Wilsdruff gesprengt: Polizei sucht mit Video nach Tätern

Am frühen Morgen des 24. April hatten Unbekannte in einer Sparkassen-Filiale in Wilsdruff (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) einen Geldautomaten gesprengt. In einem Audi flüchtete das Quartett. Nun sucht die Polizei mit einer Videoaufnahme nach weiteren Hinweisen.

Wilsdruff. Ein Audi parkt rückwärts vor der mit Trümmerteile übersäten Sparkasse in Wilsdruff an der Freiberger Straße ein. Ein maskierter Mann steigt aus, öffnet den Kofferraum und steht "Schmiere". Wenig später rennen drei weitere Männer mit Stirnlampen und großen Säcken aus der Bank, verstauen die Beute und springen in das Fahrzeug, welches sofort davon braust. Diese Szenen zeigt ein Video, mit welchem die Polizeidirektion Dresden nun nach den mutmaßlichen Tätern eines brachialen Einbruchs in die Wilsdruffer Sparkasse sucht. Demnach hatten vier Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt und Beute in bislang nicht bekannter Höhe gemacht. Mit einem dunkelgrauen beziehungsweise schwarzen Audi, an welchem die als gestohlen gemeldeten Kennzeichen HH-RK 6200 angebracht waren, ergriff das Quartett die Flucht. Nun fragt die Polizei: Wer kann Angaben zur Identität der Unbekannten oder zum Pkw Audi und dessen Fluchtweg machen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden, Schießgasse 7 in 01607 Dresden, unter Telefon 0351 483-2233 entgegen - ebenso wie jede andere Polizeidienststelle.