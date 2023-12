Glück in Keksen: Was bringt das Jahr 2024?

Wir in der "Freie Presse"-Redaktion sind sehr gespannt, was 2024 bereithält. Weil wir gerade leider keine orakelnde Krake zur Hand hatten, Blei gießen verboten ist und Wahrsager teuer sind, haben wir Glückskekse an Prominente aus der Region verteilt und mit ihnen einen Blick in die Zukunft geworfen. Ein Spruch war gleich in zwei Keksen zu finden. Wenn das kein Zeichen ist ...

Constance Arndt - Oberbürgermeisterin von Zwickau

"Gute Absichten ohne gesunden Menschenverstand sind nutzlos."

"Oh, das klingt erst mal ganz schön philosophisch, hat aber einen sehr wahren Kern. Gesunden Menschenverstand sollte man immer walten lassen, egal, was man anpackt. Das Motto sollte uns in unserer täglichen Arbeit immer begleiten." (ael)