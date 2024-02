Größte Nato-Übung seit dem Ende des Kalten Krieges startet: Das passiert in Sachsen

Mit bis zu 90.000 Soldaten trainiert die Nato ab Februar knapp vier Monate lang. Schon an diesem Freitag und Samstag rollen deshalb die ersten gepanzerten Fahrzeuge auch durch Sachsen. Britische und US-Konvois werden demnächst folgen. Frankenberg spielt dabei eine wichtige Rolle.

Autofahrer müssen an diesem Freitag und Samstag in Sachsen mit Behinderungen rechnen: Ein großer Militärverband der Deutsch-Französischen Brigade mit mehr als 100 Fahrzeugen rollt in mehreren Kolonnen durch den Freistaat und Brandenburg nach Sachsen-Anhalt. Diese Verlegung des Jägerbataillons 292 ist Teil der Übung "Quadriga 2024", dem...