Großrazzia gegen Kinderpornografie: Polizei schlägt in Chemnitz, Mittelsachsen und im Erzgebirge zu

Die Durchsuchungen betrafen elf Deutsche sowie einen Libyer. Insbesondere Computertechnik, zahlreiche Speichermedien und knapp 30 Handys wurden bei dem Einsatz sichergestellt.

Chemnitz.

Die Chemnitzer Kriminalpolizei hat im Kampf gegen Kinderpornografie erneut Wohnungen von Beschuldigten in der Region durchsucht. In diversen, nicht im Zusammenhang stehenden Ermittlungsverfahren waren Durchsuchungsbeschlüsse beim zuständigen Amtsgericht Chemnitz erwirkt worden. Deren Umsetzung erfolgte laut Polizeimitteilung vom Sonntag an insgesamt 13 Orten am vergangenen Freitag sowie in der Vorwoche am 19. Oktober mit Unterstützung der sächsischen Bereitschaftspolizei. In die Durchsuchungen involviert waren an beiden Tagen insgesamt 40 Einsatzkräfte.