Hauptbahnhof Dresden am Samstag komplett gesperrt: Das müssen Zugreisende aus Sachsen jetzt wissen

Wegen Stellwerks- und Sanierungsarbeiten sperrt die Deutsche Bahn am Wochenende den Hauptbahnhof in Dresden für 24 Stunden komplett für den Zugverkehr. Das hat auch Auswirkungen auf die Verbindungen aus Richtung Hof, Zwickau und Chemnitz.

Wer am Wochenende mit dem Zug in die Dresdner Innenstadt oder zum Heimspiel der SG Dynamo will, muss sich auf längere Fahrtzeiten und Fahrplanänderungen wegen Umleitungen, Ausfällen und Ersatzverkehr mit Bussen einstellen. Grund dafür sind Bauarbeiten am Dresdner Hauptbahnhof.