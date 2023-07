Hitze in Sachsen: Auf dem Fichtelberg fiel ein 100 Jahre alter Rekord

In vielen Orten Sachsens hat der gestrige 15. Juli die bisherigen Rekordtemperaturen für diesen Tag gebrochen. Das zeigen Daten des Deutschen Wetterdienstes. Demnach war es in Lichtentanne mit 35,9 Grad Celsius an einem 15. Juli noch nie so heiß - der bisherige Rekordwert stammt aus dem Jahr 2007 (33,6). Gleiches galt für Aue, wo am Samstag...