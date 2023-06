Holt das Rad raus!

CUBE Stores Zwickau und Plauen bereiten optimal vor

Jetzt ist die schönste Zeit des Jahres. Und es ist eine großartige Idee, genau jetzt eine Tour auf dem Fahrrad zu unternehmen - mit Freunden, in Familie, zum Runterkommen auch mal mit sich allein. Da ist es ganz egal, ob es mit den Kids auf eine erste kleine Runde durch den Park geht oder mit dem Rennrad zu einer Trainingseinheit auf die 150-Kilometer-Strecke. Hauptsache in die Pedale treten, Sport machen, Natur erleben, Frischluft haschen!

Ohne Profis geht im Radsport nichts. Und hier kommen die Experten vom CUBE Store Zwickau-Werdau und CUBE Store Plauen-Weischlitz ins Spiel. Seit mehr als zwei Jahren sind sie Anlaufpunkt für alles rund ums Fahrrad. In den Stores finden die Freizeitsportler von den neuesten Modellen bis hin zum praktischen Zubehör alles, was gebraucht wird. In einem eigenen Shimano Service Center werden Bikes aller Herstellerfirmen repariert. Hintergrund: Die Stores in Zwickau und Plauen sind wichtige Filialen des Unternehmens Radwelt.store. Dieses wurde 1998 in Gera gegründet. Inzwischen arbeiten hier mehr als 100 Weltmeister, Deutsche Meister, Ex-Profifahrer, Hobby-Fahrer, Eiskaffee-Fahrer und ganz normale, extrem sympathische Menschen mit dem Herz an der richtigen Stelle. Markenbotschafter ist der bekannte Radsportler Olaf Ludwig, Olympiasieger, zweifacher Gesamtgewinner der Friedensfahrt und TDF-Etappensieger.

Also, wer Lust auf einen unvergesslichen Fahrradsommer hat, der kann genau jetzt die richtigen Gänge hochschalten. Denn eine gute Vorbereitung ist alles. Das Team der CUBE Stores berät Euch dabei ausführlich vom Laufrad bis zum E-Bike. Sie empfehlen auch das passende Zubehör wie Helm, Diebstahlschutz oder Fahrradträger. Denn eine tolle Saison wird es nur, wenn alle gesund und sicher im Sattel bleiben. Deshalb: Helm aufsetzen, passende Schuhe anziehen, genügend Getränke einpacken, umsichtig fahren. Dann wird das Bike-Erlebnis wirklich unvergesslich schön.