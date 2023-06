Hotelchefin aus Sachsen in Österreich erschossen

In einem abgelegenen Waldhaus in der Steiermark hat die Polizei drei Leichen gefunden - eines der Opfer ist Medienberichten zufolge die Chefin eines Hotels in Nossen. Das Motiv für die Tat ist noch unklar.

Nossen/Murau. In der Steiermark im Bezirk Murau in Österreich hat die Polizei nach eigenen Angaben am Dienstagabend gegen 18 Uhr drei Leichen in einem abgelegenen Waldhaus entdeckt - zwei Frauen und einen Mann. Alle drei Opfer im Alter von 47, 62 und 65 Jahren hatten demnach Schussverletzungen. Das österreichische Online-Portal oe24.at berichtet unter Berufung auf das Obduktionsergebnis, dass der 47-jährige Mann, ein Berufsschullehrer, die beiden Frauen erschossen und sich dann selbst umgebracht habe. Die Opfer seien demnach die Ehefrau dieses Lehrers (65) und eine Hotelchefin (62) aus Nossen.

Vieles spricht für eine Beziehungstat

Bei der Frau aus Sachsen soll es sich laut oe24.at um die neue Freundin des Lehrers handeln. Beide seien erst kürzlich in dem von der 62-Jährigen geleiteten Hotel in Nossen gewesen, berichtet das Portal.

Sächsin zweimal von Schüssen getroffen

Die Nossenerin ist laut Obduktion von zwei Schüssen in die Brust getroffen worden. Die 65-jährige Ehefrau des mutmaßlichen Täters wies demnach eine Schussverletzung auf. Der Lehrer soll sich selbst durch einen gezielten Schuss ins Herz getötet haben.

Die mutmaßliche Tatwaffe soll rechtmäßig auf den Lehrer zugelassen und registriert gewesen sein. Sie wird nun kriminaltechnisch untersucht. Ermittler arbeiten derzeit weiter daran, den genauen Tathergang zu rekonstruieren.

Vermisstenmeldung führt Polizei zum Tatort

Den Tatort hatte die Polizei offenbar aufgesucht, weil der Chef des Mannes den 47-Jährigen offenbar als vermisst gemeldet hatte, nachdem er nicht zur Arbeit erschienen war. Zu einem möglichen Motiv gibt es derzeit keine Angaben. Auch ist laut Polizei noch unklar, warum die drei Personen gemeinsam in dem Haus waren. Vieles deutet aber auf eine Beziehungstat hin.

Eine Hotel-Mitarbeiterin aus Nossen betätigte gegenüber der "Bild" den tragischen Vorfall. Nach den bisherigen Ermittlungen hätten sich der Mann und die Frau aus Sachsen bereits seit einiger Zeit gekannt, so die österreichische Polizei. "Sie dürften in jüngster Vergangenheit bereits einige Tage gemeinsam in Deutschland sowie in Österreich verbracht haben, bevor sie am vergangenen Samstag mit einem Mietfahrzeug zum Einfamilienhaus nach St. Peter am Kammersberg kamen", heißt es. Die Ermittlungen dauern an.