Hurrikans beeinflussen zunehmend auch das Wetter in Sachsen

Er geht und geht nicht: Der Sommer nimmt auch in Sachsen kein Ende. Was Hurrikans damit zu tun haben - und wie es weiter geht.

Nach "Lee" ist vergangene Woche "Nigel" über den Atlantik herangerauscht: Zunehmend bestimmen Hurrikans das Wetter in Europa und in Sachsen. Bei Wirbelstürmen denken viele spontan an Verwüstung und Zerstörung. Doch weit gefehlt: Sie sorgen dafür, dass der September bei uns weiter einen auf Sommer macht.