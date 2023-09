Immer mehr Frauen interessieren sich für eine Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin

Doreen Schmidt ist Kfz-Mechatronikerin und arbeitet als Frau in einem Beruf, in dem Männer in der Überzahl sind. Warum sie sich für den Beruf entschieden hat und wie die Branche sich in Zukunft verändern wird.

Vor Doreen Schmidt liegt der Gesellenbrief, den sie gerade überreicht bekommen hat. Sie hat es geschafft: dreieinhalb Jahre Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin sind vorbei. Die Freibergerin ist eine von zwei Frauen, die am 30. August in Chemnitz freigesprochen worden sind - neben 40 männlichen Kollegen. Vor Doreen Schmidt liegt der Gesellenbrief, den sie gerade überreicht bekommen hat. Sie hat es geschafft: dreieinhalb Jahre Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin sind vorbei. Die Freibergerin ist eine von zwei Frauen, die am 30. August in Chemnitz freigesprochen worden sind - neben 40 männlichen Kollegen.