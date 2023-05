Ist jetzt für den Glasfaseraufbau in Sachsen genügend Geld da?

Erst waren es die "weißen Flecken", die möglichst rasch verschwinden sollten. Gemeint waren die Gegenden, in denen es gar keine Internetanschlüsse gibt. Dann gerieten zunehmend die "grauen Flecken" in den Fokus - wo also der Zugang zum Internet gewährleistet war, das aber nur in ungenügender Geschwindigkeit.