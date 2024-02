Kein Geld mehr für Investitionen: Sachsens Kliniken in schwieriger Lage

Um neu bauen zu können, will sich das Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum Geld von der Stadt leihen. Es ist nicht das einzige Haus, das einen solchen Weg geht. Die Krankenhausgesellschaft schlägt Alarm.

Erst das Klinikum St. Georg in Leipzig, nun das Heinrich-Braun-Klinikum (HBK) in Zwickau: Sachsens Krankenhäuser sind kaum noch in der Lage, eigene Mittel für Investitionen bereitzustellen. Das HBK plant einen zentralen Bildungscampus, der durch Um- und Neubau am Rand des Klinikgeländes entstehen soll. Damit sollen die Voraussetzungen...