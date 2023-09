Krankenhausreform: Warum Sachsen das Transparenzgesetz kritisiert

Der Bund will ein Verzeichnis einrichten, mit dem Patienten die Leistungen von Krankenhäusern vergleichen können. Gesundheitsministerin Petra Köpping lehnt das ab.

Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hat das Krankenhaustransparenzgesetz des Bundes kritisiert. "Das würde uns regelrecht entmündigen", erklärte sie am Dienstag auf der Kabinettspressekonferenz in Dresden. Das Gesetz sieht vor, dass unabhängige Informationen über Leistungen und Qualifikationen von Krankenhäusern in einem Verzeichnis...