Kretschmer zu Oschmann: "Mich hat noch nie jemand als Jammer-Ossi bezeichnet"

Abweichung von der Norm: Was Bestsellerautor Dirk Oschmann über die Außenseiterrolle des Ostens in Deutschland schreibt, scheint auch auf Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zuzutreffen. Oder doch nicht? Über einen Abend mit beiden in Dresden.

Auch im Literaturbetrieb soll ja einiges gelegentlich überhöht werden. Der Leipziger Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann ist mit seiner kecken Streitschrift "Der Osten: eine westdeutsche Erfindung" nun schon seit Wochen in diversen Bestsellerlisten vertreten. Trotzdem heißt das nicht, dass die ganze Republik über das Buch des Professors für... Auch im Literaturbetrieb soll ja einiges gelegentlich überhöht werden. Der Leipziger Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann ist mit seiner kecken Streitschrift "Der Osten: eine westdeutsche Erfindung" nun schon seit Wochen in diversen Bestsellerlisten vertreten. Trotzdem heißt das nicht, dass die ganze Republik über das Buch des Professors für...