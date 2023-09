Landtagswahl 2024 in Sachsen: Das sind die Spitzenkandidaten der Parteien

Gut ein Jahr vor der Entscheidung am 1. September 2024 in Sachsen sind die Spitzenplätze der aussichtsreichen Parteien geklärt. Wer fordert Kretschmer heraus? Wen schickt die AfD ins Rennen? Wer setzt auf Erfahrung, wer auf ein Duo - und wer sogar auf ein Trio?

Wer liest eigentlich Wahlprogramme? Auch in den sächsischen Parteizentralen ist längst klar, dass die politischen Inhalte zwar nicht zu unterschätzen sind - es aber zur eigentlichen Wählermobilisierung vor allem aufs Spitzenpersonal ankommt. Deshalb steht schon lange vor der Entscheidung am 1. September 2024 fest, wer die in Dresden und Berlin...