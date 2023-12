Landtagswahl: Grimmaer Oberbürgermeister tritt als Spitzenkandidat der Freien Wähler an

Ob Matthias Berger bei einem Wahlerfolg am 1. September 2024 wirklich ins Parlament geht, bleibt offen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließen die Freien Wähler zumindest „zum heutigen Zeitpunkt“ aus.

Die Freien Wähler (FW) wollen mit Matthias Berger als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf ziehen. Berger, derzeit Oberbürgermeister von Grimma, sei der ideale Kandidat, sagte der FW-Landesvorsitzende Thomas Weidinger am Freitag. Berger wisse, was zu tun sei, wenn sich Situationen krisenhaft zuspitzten. Der 55-Jährige habe bereits zwei...