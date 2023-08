Leih-Lamborghini in Leipzig zerlegt: Autohaus bleibt auf Kosten sitzen

Es war einer der spektakulärsten Unfälle in Sachsen in den vergangenen Jahren. Jetzt steht fest: Der Mann, der einen gemieteten 580-PS-Lamborghini in Leipzig zu Schrott gefahren hat, muss nicht für diesen Schaden haften.

Die Spritztour war das Geschenk seiner Frau. 101,90 Euro kostete der Gutschein für eineinhalb Stunden mit einem Lamborghini Huracán LP 580 (Neuwert etwa 250.000 Euro). Doch diese Fahrt endete im Oktober 2018 dramatisch. Am Ende war von dem Super-Sportwagen nicht mehr viel übrig. Schaden: etwa 150.000 Euro.