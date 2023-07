Boris Becker soll sich im Knast mit sächsischen Hooligans angefreundet haben

Tennis-Legende Becker erklärte einmal, er habe sich während seiner Haft mit "harten Jungs" gut stellen müssen. Dazu sollen angeblich auch zwei Schläger aus Sachsen gehören.

Dresden/Leipzig/London. Der ehemalige Tennis-Star Boris Becker hatte im vergangenen Jahr sieben Monate im Huntercombe-Gefängnis in London absitzen müssen. Ein Richter hatte ihn wegen Insolvenzstraftaten eigentlich zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, doch der gebürtige Leimener durfte das Gefängnis vorzeitig verlassen. Einem Bericht zufolge soll er sich in der Strafanstalt auch mit brutalen Fußball-Hooligans und Neonazis aus Sachsen angefreundet haben.

Becker: "Man kämpft jeden Tag ums Überleben"

"Es war sehr brutal, eine sehr, sehr andere Erfahrung als das, was man im Fernsehen sieht und in Geschichten hört", hatte Boris Becker seine Zeit im Londoner Gefängnis in einem BBC-Interview im April 2023 beschrieben. "Man kämpft jeden Tag ums Überleben." Deswegen habe er hinter Gittern "Schutz gebraucht".

Tennis-Legende soll für sächsische Hooligans gedolmetscht haben

Wer den Wimbledon-Sieger beschützt hat? Laut "Bild" soll sich Boris Becker im Gefängnis mit zwei deutschen Hooligans und Neonazis angefreundet: Lok-Leipzig-Anhänger Peter K. (36) und Dynamo-Dresden-Fan Sebastian R. (45). Die beiden Männer sollen Beckers Zellennachbarn gewesen sein, haben sich laut "Bild" aber anscheinend schon zu Beginn ihrer Inhaftierung kennen gelernt. Weil die beiden Häftlinge aus Sachsen kein Englisch sprechen, soll Becker für die Gefängnisleitung übersetzt haben.

Schlägern aus Dresden und Leipzig Geschenke gemacht

Die Drei hätten viel Zeit miteinander verbracht, so die "Bild". Peter K. und Sebastian R. sollen demnach sogar an den Sport- und Motivationskursen teilgenommen haben, die Becker im Gefängnis gab. Als die Tennis-Legende entlassen wurde, überließ er laut eigener Aussage seine Kleidung den anderen Häftlingen. Den Neonazis habe er T-Shirts, Schuhe und ein Autogramm gegeben, so die "Bild".

Warum Peter K. und Sebastian R. einsaßen

Medienberichten zufolge saßen Peter K. und Sebastian R. in dem Londoner Gefängnis ein, weil sie im September 2022 am Rande des Länderspiels England gegen Deutschland mit rund 100 weiteren Hooligans den "Green Man Pub" in der Nähe vom Wembley-Stadion überfallen hatten. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Die beiden Sachsen wurden schließlich von der Polizei verhaftet und später vom Gericht zu je drei Jahren Haft und je zehn Jahren Stadionverbot verurteilt. Außerdem mussten sie je rund 150 Euro Entschädigung an die Kneipe bezahlen.

André Sarrasani Zähne ausgeschlagen

Dabei sind der Dresdner Sebastian R. und der Bornaer Peter K. keine unbeschriebene Blätter in der deutschen Hooliganszene. So sei Sebastian R. schon mehrfach in Erscheinung getreten, wie Richter Roland Wirlitsch vom Dresdner Amtsgericht im Zusammenhang mit der Festnahme in London dem MDR damals bestätigte. Unter anderem ist Sebastian R. demnach im Jahr 2021 zu einer fünfmonatigen Bewährungsstrafe und 2000 Euro Schadensersatz verurteilt worden, weil der damals 42-Jährige als Türsteher einer Diskothek dem bekannten Dresdner Zauberkünstler und Zirkusunternehmer André Sarrasani im Streit zwei Zähne ausgeschlagen hatte.

Am 4. Juli sollen die beiden sächsischen Hooligans laut "Bild" nun aber vorzeitig aus der Haft entlassen und nach Deutschland abgeschoben worden sein. Ob Boris Becker weiß, mit wem er sich da angefreundet hatte, ist unterdessen unklar.