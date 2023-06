Leipziger Polizeichef räumt Fehler bei "Tag-X"-Demos ein

Der Leipziger Polizeipräsident René Demmler hat bei einer Anhörung im Landtag am Donnerstag und vor Journalisten "große Fehler" und ein "Riesenproblem" beim Polizeieinsatz am "Tag-X"-Wochenende eingeräumt. Vor allem die Einkesselung von über 1000 Menschen am Alexis-Schumann-Platz über mehr als zehn Stunden war im Nachgang massiv kritisiert...