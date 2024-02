„Tag X“-Demo in Leipzig: Veröffentlichte Polizeiakten werfen Fragen auf

Im vergangenen Juni wurden bei einer Demonstration in Leipzig mehr als 1300 Menschen über Stunden in einem Polizeikessel festgehalten. Nun gibt es neue Erkenntnisse über den umstrittenen Polizeieinsatz an diesem Tag.

Am Abend des 2. Juni 2023 hatten sich mehr als 2000 Menschen zu einer Kundgebung anlässlich der Verurteilung von Lina E. zusammengefunden. Lina E. wurde vorgworfen, gemeinsam mit drei weiteren Angeklagten eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben. Mehrere Angriffe auf Rechtsextreme in Sachsen und Thüringen gehören auch zum Tatvorwurf.