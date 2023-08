MDR-Intendantin Karola Wille verdiente zuletzt fast 300.000 Euro

WDR-Intendant Buhrow bleibt Top-Verdiener der ARD-Anstalten. Der RBB will die Besoldung nun deutlich deckeln.

Frankfurt/Leipzig . MDR-Intendantin Karola Wille hat im vergangenen Jahr rund 296.000 Euro Jahressalär bezogen. Innerhalb der ARD-Sender rangiert Wille damit im Mittelfeld. Das geht aus einer Tabelle hervor, die der Senderverbund zu den Grundvergütungen für die neun Intendantinnen und Intendanten im Internet veröffentlicht hat.

Demnach war WDR-Intendant Tom Buhrow mit einem Gehalt von 413.400 Euro auch im vergangenen Jahr Top-Verdiener unter den ARD-Spitzen. Auf dem zweiten Platz findet sich weiterhin SWR-Intendant Kai Gniffke mit jetzt 379.701 Euro, das waren 18.700 Euro mehr als 2021. Die Grundvergütung von Buhrow stieg im Vergleich zum Vorjahr nur um 400 Euro.

Die Grundvergütung stellt nur einen Teil der Intendantenbezüge dar. Hinzu kommen bei einigen Intendanten Sachbezüge und zusätzliche Leistungen für Tätigkeiten bei Tochterfirmen der Sender oder der ARD. Diese zusätzlichen Bezüge veröffentlicht die ARD seit 2020 nicht mehr.

Mit einem Jahressalär von 347.285 Euro (plus 1.285 Euro) lag NDR-Chef Joachim Knuth auf dem dritten Platz. BR-Intendantin Katja Wildermuth erhielt Jahresbezüge in Höhe von 340.267 Euro. Yvette Gerner von Radio Bremen 281.347.

Martin Grasmück, Intendant des Saarländischen Rundfunks, erhielt 245.000 Euro an Grundvergütung. HR-Intendant Florian Hager erhielt ab dem 1. März 2022 212.500 Euro, sein Vorgänger Manfred Krupp erhielt bis zum 28. Februar des Jahres 51.051 Euro.

RBB-Interimsintendantin Katrin Vernau bekam ab Mitte September 2022 86.861 Euro. Zu den Einkünften ihrer Vorgängerin, der RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, die nach Korruptions- und Verschwendungsvorwürfen gekündigt wurde, gab es für das Jahr 2022 (bis Ende August) keine Angaben; im Jahr zuvor hatte sie 303.000 Euro erhalten.

Der neue Staatsvertrag für den Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) soll spätestens im ersten Quartal 2024 in Kraft treten. Der zwischen Berliner Senatskanzlei und Brandenburger Staatskanzlei abgestimmte Entwurf sieht unter anderem eine Gehaltsobergrenze für das Intendantenamt vor, die der Beamtenbesoldungsgruppe B11 entsprechen soll. Ein B11-Jahresgehalt liegt derzeit bei knapp 180.000 Euro. Hinzu kommen Pensionsleistungen. Die Besoldungsgruppe entspricht den Gehältern von Senatoren in Berlin und Ministern in Brandenburg.

Die genauen Gehälter der Intendaten werden von den Aufsichtsgremien der jeweiligen Rundfunkanstalt festgelegt, in der Regel ist das der für die Finanzen zuständige Verwaltungsrat. (epd)