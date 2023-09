Mega-Panne bei Einbruch in Dresden: Täter blicken geradewegs in Überwachungskamera

Wie dämlich ist das denn? Zwei Unbekannte lassen sich nicht nur filmen, als sie in eine Dresdner Gartenlaube einbrechen. Der eine Täter nennt den anderen auch noch beim Vornamen.

Die Polizei fahndet mit einem Video und Tonspuren nach zwei Unbekannten, die am Neujahrstag 2022 gegen 21.25 Uhr in der Gartensparte an der Robert-Weber-Straße in Dresden-Dözschen in eine schicke Laube mit Steinterrasse eingebrochen sind. Das Dumme dabei: Eine Überwachungskamera zeichnete nicht nur deren Gesichter, sondern auch deren Geplapper...