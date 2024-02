Rätselhafter Kunstraub in Leipzig: Gemälde, Schmuck und Tausende Münzen erbeutet

Die Diebe kamen vermutlich am helllichten Tag, stahlen aus einem Leipziger Büro Tausende Münzen, Medaillen, Orden, ganz besondere Schmuckstücke und ein außergewöhnliches Kunstwerk. Der Gesamtwert ihrer Beute: mehr als 200.000 Euro. Rätselhaft ist bloß: Es gibt keine Einbruchsspuren. Die Polizei fahndet nun mithilfe der MDR-Sendung „Kripo live“ nach den Tätern.

Bis 1996 hatte Ramol Noack eine Firma für Medizintechnik in Leipzig betrieben. Dann lebte er in Süddeutschland, kehrte 2023 nach Leipzig zurück. Weil die neue Wohnung damals aber noch nicht bezugsfertig war, benötigte er ein Zwischenlager. Sein ehemaliges Büro in der Körnerstraße hielt er dazu für einen guten Aufbewahrungsort. „Ich war...