Mehr Junge als Alte reden Säggsch: Von der Erotik eines Dialekts

Eine MDR-Umfrage lässt hoffen, dass das Sächsische nicht ausstirbt. Ein Sprachforscher aus Leipzig merkt einige Unschärfen an. Eine westsächsische Bloggerin mischt eingefahrene Fremdurteile auf.

Acht von zehn Befragten in Mitteldeutschland sprechen zumindest hin und wieder Dialekt. Das hat eine Umfrage in den Bundesländern Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt ergeben, die der MDR vor dem in dieser Woche begangenen Unesco-Tag der Muttersprache veranstaltet hat. Der Tag, der in diesem Jahr seine 25. Auflage hat, soll dem Aussterben von...