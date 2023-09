Mehr Lehrer für Chemnitz und Südwestsachsen - ab wann und für wen die TU neue Studiengänge anbietet

An Oberschulen sind die Lücken in Lehrerzimmern bisher besonders hoch. Ändert sich das durch einen neuen Plan?

Ab dem Wintersemester 2024/25 - also in gut einem Jahr - werden an der Technischen Universität Chemnitz nicht mehr nur Lehrkräfte für Grundschulen, sondern auch für Oberschulen ausgebildet. Dazu unterzeichneten am Montag in Chemnitz Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow, Kultusminister Christian Piwarz (beide CDU) und TU-Prorektor Maximilian...