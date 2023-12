„Meister von Andeutungen“: Reaktionen aus Sachsen auf den Tod von Wolfgang Schäuble

Auch in Sachsen zeigen sich viele Politiker betroffen über den Verlust des früheren Bundesinnenministers und Ex-Bundestagspräsidenten - und erinnern sich nicht nur an seine Rolle bei der Einheit.

Der am Mittwoch bekanntgewordene Tod des früheren CDU-Chefs, Bundesministers und Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble hat auch in Sachsen für Betroffenheit gesorgt. Spitzenpolitiker erinnerten dabei nicht nur an die Rolle Schäubles beim Zustandekommen der deutschen Einheit.