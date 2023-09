Mit Chemtrails, Quark und Respekt in die Sachsen-Wahl 2024

Mit Sachsens SPD hat die kleinste Regierungspartei ein Jahr vor der Landtagswahl einen Entwurf ihres "Regierungsprogramms" vorgelegt - der auch unerwartete Reizworte bietet.

Beschließen will die SPD ihr Wahlprogramm zwar erst Ende November - auf ihrem Landesparteitag in Neukieritzsch (Landkreis Leipzig). Den Landesvorstand hat der 91-seitige Entwurf aber mittlerweile in erster Lesung passiert.