Mysteriöser Vermisstenfall: Rentner-Ehepaar aus Sachsen seit Wochen verschwunden

Seit Mitte Dezember sind Helene und Rolf Kupich spurlos verschwunden: Nun sucht die Polizei öffentlich nach dem Rentner-Ehepaar aus Sachsen.

Görlitz.

Das letzte Lebenszeichen des Görlitzer Ehepaares ist schon lange her: Am 15. Dezember telefonierten die 80-jährige Helene und ihr gleichaltriger Mann Rolf Kupich mit Verwandten. „Seitdem fehlt von beiden jede Spur“, so ein Polizeisprecher. „Auch Nachbarn haben beide seither nicht mehr gesehen.“