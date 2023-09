Nach dem Sommermärchen 2006: Warum Patricia Fürstenau bei der Fußball-EM 2024 in Leipzig wieder als Volunteer arbeiten will

Nicht hinfallen vor über 40.000 Zuschauern, Menschen mit Behinderung zum Platz helfen oder sich um gesponserte Autos kümmern - Patricia Fürstenau hat 2006 als freiwillige Helferin bei der Fußball-WM in Leipzig gearbeitet. Was sie dabei erlebt hat. Und warum sie es wiederholen will.

