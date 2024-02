Nach erfolgreicher Razzia in Leipzig: Das sind die größten sächsischen Drogenfunde der letzten Jahre

In Leipzig ist der Polizei jetzt ein weiterer Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Sichergestellt wurden große Mengen synthetischer Drogen. Damit gehört dieser Zugriff zu den spektakulärsten Fällen in Sachsen in den vergangenen Jahren. Eine Übersicht.

Die Polizei hat in Leipzig drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Der 25-Jährige und die zwei 29-Jährigen waren von Beamten montagnachts beim Beladen eines Fahrzeuges mit mehreren Taschen und einem Karton beobachtet worden. Bei einer Kontrolle seien größere Mengen an Drogen und scharfe Waffen mit Munition zum Vorschein gekommen, so die... Die Polizei hat in Leipzig drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Der 25-Jährige und die zwei 29-Jährigen waren von Beamten montagnachts beim Beladen eines Fahrzeuges mit mehreren Taschen und einem Karton beobachtet worden. Bei einer Kontrolle seien größere Mengen an Drogen und scharfe Waffen mit Munition zum Vorschein gekommen, so die...