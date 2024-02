Nachlass von DDR-Fernsehkoch Kurt Drummer kommt ins Kulinarik-Archiv

Der gebürtige Erzgebirger prägte die ostdeutsche Esskultur, nun wird sein kulinarisches Erbe der Wissenschaft zugänglich gemacht. Der Köcheverein Chemnitz brachte jetzt erste Stücke nach Dresden.

Der gebürtige Erzgebirger war einer von zwei TV-Köchen in der DDR und galt als Koryphäe in der Küche: Kurt Drummer. Nun bekommt der Nachlass der im Jahr 2000 in Chemnitz verstorbenen Kochlegende einen Platz im Deutschen Archiv der Kulinarik in der Landesbibliothek Dresden (SLUB). Der Köcheverein Chemnitz übergab am Samstag die ersten...