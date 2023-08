Ost-Spülmittelriese Fit schluckt schon die siebte West-Marke

Fit wird noch internationaler: Das Ost-Unternehmen hat mit "MUM" nun auch noch die Rechte für die älteste Deo-Marke der Welt aufgekauft.

Hirschfelde. In der DDR kannte nahezu jeder Haushalt die viereckige Fit-Flasche. Mit diesem Spülmittel wurden Teller und Töpfe gespült, Autos gewaschen und Blattläuse bekämpft. 1955 hatte der VEB Fettchemie Karl-Marx-Stadt dieses Reinigungsmittel auf den Markt gebracht, 1967 entstand das Werk in Hirschfelde bei Zittau. Noch heute wird es dort produziert.

Seit 1993 Siegeszug durch die gesamtdeutschen Supermarkt-Regale

Die Fit-Flasche, die dem Roten Turm nachempfunden ist, ist legendär. Doch erst seitdem Chemiker Wolfgang Groß das Unternehmen 1993 kaufte und sanierte, setzte sich dieses Spülmittel auch in den gesamtdeutschen Supermarkt-Regalen durch.

Schon 350 Artikel im Sortiment

Seither wächst das Unternehmen kontinuierlich. Das aktuelle Sortiment umfasst schon mehr als 350 Artikel. Dazu gehören Hand- und Maschinenspülmittel, Haushaltsreiniger, Waschmittel, aber auch Weichspüler und Kosmetik.

Unter anderem Rei, Kuschelweich, Sunil und Gard einverleibt

Dabei sorgte die Fit GmbH erstmals im Jahr 2000 für internationale Schlagzeilen, als sie die westdeutschen Marken Rei, Rei in der Tube und Sanso kaufte. Im Jahr 2009 übernahm das Unternehmen dann die Marken Kuschelweich und Sunil. Im Jahr 2015 schluckte Fit schließlich die Haarpflege-Marke "Gard", ein Jahr später folgte die Kosmetikmarke Fenjal.

Mit MUM gelingt der nächste Coup

Mit der Übernahme von "MUM", dem ältesten Deodorant der Welt, gelang dem geschäftsführenden Gesellschafter Wolfgang Groß nun der nächste Coup. "Seit Anbeginn gehörte es zu meiner unternehmerischen Philosophie, die Produktpalette harmonisch zu erweitern und durch Zukauf leistungsfähiger Marken zu stärken", erklärt der 71-Jährige. ""Wir werden auch bei dieser Übernahme unser Know-how in der Übernahme von Marken ausspielen."

MUM bereits 1888 erfunden

Vor der Übernahme gehörte MUM dem Konsumgüterkonzern Procter & Gamble. Die Geschichte dieser Marke reicht über 135 Jahre zurück und beginnt 1888 in Philadelphia in den USA: MUM war ursprünglich eine wachsartige Creme mit antibakteriell wirkendem Zinkoxid, die mit den Fingern auf die Achselhöhlen aufgetragen wurde - und das erste Marken-Deodorant der Welt. Die unparfümierte Rezeptur hinterließ schon damals keine Flecken auf der Kleidung.

1952 schrieb MUM dann erneut Geschichte: Das Deodorant wurde zum weltweit ersten Deo-Roller. Die Inspiration dazu lieferte der wenige Jahre zuvor eingeführte Kugelschreiber.

Deo auch in Saudi-Arabien und Australien beliebt

Von MUM erhofft sich Geschäftsführer Groß vor allem eine Stärkung des Auslandsgeschäfts. Denn diese Marke wird bereits nicht nur in Deutschland, sondern unter anderem auch in Saudi-Arabien, Spanien, Großbritannien oder Australien und Neuseeland verkauft. "Dadurch bieten sich Synergieeffekte für das Exportgeschäft mit weiteren Artikeln und Marken der Fit GmbH", so Groß.

Mehr als 200 Millionen Euro in Sachsen investiert

Zum Kaufpreis für MUM, für die Fit weltweit die Markenrechte bis auf Nord- und Südamerika erworben hat, äußert sich Groß nicht. Die Hirschfelder gehören aber inzwischen mit einem Jahresbruttoumsatz von 235 Millionen Euro im Jahr 2022 zu den großen Mittelständlern der Branche. Mehr als 200 Millionen Euro sind mittlerweile in den Um- und Ausbau des Werkes und der Produktionsanlagen in Hirschfelde bei Zittau investiert worden. Jeder dritte deutsche Haushalt kauft mindestens einmal im Jahr ein Produkt der Fit GmbH, die aktuell rund 250 Mitarbeiter beschäftigt.

Fit passte

Wolfgang Groß war einst vor Fit Manager bei Konzernen wie Procter & Gamble gewesen, hatte eine Forschungsabteilung geleitet und das Marketing verantwortet. Die Wiedervereinigung war für ihn wie ein Geschenk, das seinem Traum nach mehr Selbstständigkeit Flügel verlieh. "Es war der Moment, in dem alles stimmte", sagte er einmal in einem Interview. "Ich war alt genug für die nötige Erfahrung und jung genug für einen Neustart. Und es standen Tausende ehemalige DDR-Betriebe zum Verkauf." Groß sah sich viele Unternehmen davon an - und Fit passte, bis heute.