Pakete und Briefe: So kommen Ihre Sendungen noch bis Weihnachten an

Weihnachten steht vor der Tür und Ihre Pakete, Päckchen oder Briefe müssen noch abgeschickt werden? Dann gilt es ein paar Dinge zu beachten, wenn alles noch rechtzeitig zur Bescherung ankommen soll.

Heiligabend ist schon in Sichtweite, die Geschenke sind beisammen, aber einige davon müssen als Pakete zu den Lieben geschickt werden. Da stellt sich schnell die bange Frage: Kommen die noch rechtzeitig bis zum 24. Dezember an?

Die gute Nachricht für alle, die jetzt noch auf den letzten Drücker ihre Päckchen und Pakete auf den Weg bringen wollen: Ja, noch stehen die Chancen gut. Aber es gibt ein paar Dinge zu beachten, wie DHL-Pressesprecher Mattias Persson betont.

Pakete und Briefe: So klappt‘s mit der rechtzeitigen Zustellung

Wichtig für Pakete: Wer bis zum morgigen Mittwoch, 20. Dezember, seine Sendung auf den Weg bringt, dem verspricht DHL die rechtzeitige Zustellung bis Heiligabend. Per Expressversand klappt die pünktliche Zustellung auch noch, wenn das Paket bis zum 22. aufgegeben wird - kostet dann aber mehr. Was die Versandgeschwindigkeit angeht, nehmen sich Pakete und Päckchen nichts. Übrigens: Wer Briefe oder Karten bei der Post aufgibt, der sollte das spätestens am Donnerstag, 21. Dezember, machen.

In der Spitze bis zu 11 Millionen Sendungen pro Tag

In der Vorweihnachtszeit herrscht in den deutschen DHL-Paketzentren der Betrieb auf Hochtouren. "In der Spitze bearbeiten wir pro Tag bis zu 11 Millionen Sendungen", berichtet Persson. Schon im November seien ähnliche Spitzen drin. Grund: die "Black Friday"-Aktionen des Handels. Auch in den drei sächsischen Zentren Ottendorf-Okrilla, Neumark und Leipzig-Radefeld gibt es derzeit viel zu tun: bis zu 500.000 Sendungen müssen dort pro Tag und Zentrum bearbeitet werden.

Tipps zum Versand der Pakete

Wichtig: Damit die Sendungen nicht nur pünktlich, sondern auch heil ankommen, rät Perrson dazu, die Geschenke ordentlich zu polstern und gut zu verpacken. "Achten Sie auf stabile Versandkartons, gut leserliche Schrift und entfernen Sie alte Labels." Und ganz wichtig: "Keine Schnüre verwenden." Die könnten sich sonst beim Versandprozess in den Maschinen verfangen. (phy)