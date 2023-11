Piwarz: Zustrom von Flüchtlingen bringt Sachsens Schulsystem zunehmend an die Grenzen

Laut Kultusministerium wird es immer schwieriger, Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien einen Schulplatz zu vermitteln. Aktuell stehen 1400 junge Menschen auf den Wartelisten.

Die Integration von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien stellt viele Schulen im Freistaat vor immer größere Herausforderungen. Darauf macht Sachsens Kultusministerium in einem Beitrag auf seiner Internet-Seite aufmerksam. Durch den Zustrom an Flüchtlingen, wird Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) in dem Beitrag...