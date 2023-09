Pleite und in Haft: Frühere sächsische Aktivistin sammelt jetzt Geld für ihre Klima-Kleber-Familie

Lina Schinköthe hat sich bereits an mehreren Aktionen der "Letzten Generation" beteiligt. So besprühte sie unter anderem die FDP-Zentrale in Berlin mit roter Farbe. Jetzt ruft sie auf "Gofundme" zu Spenden auf, um Geldstrafen begleichen zu können, die der Familie auferlegt worden sind. Bild: Letzte Generation