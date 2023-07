Polizeihochschule Sachsen: Rothenburger Notlösung

Dirk Benkendorff lächelt viel an diesem Dienstag im Garten der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) in Rothenburg/Oberlausitz. Der aus dem Umweltministerium kommende 57-Jährige ist am Ziel-der Amtseinführung als neuer Hochschulrektor. Unter ihm werden nun Sachsens Nachwuchskommissare ausgebildet. Über Jahre war der Posten verwaist. Der...