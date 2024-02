Preisfrage: Wie werden die Sachsen morgen heizen?

Per Verordnung will der Freistaat die Städte und Gemeinden zur kommunalen Wärmeplanung verpflichten. Was das bedeutet – für die Verwaltungen und Gebäudeeigentümer.

Der Freistaat will Sachsens Städte und Gemeinden bis zu den Landtagswahlen zur kommunalen Wärmeplanung verpflichten. Das kündigte Gerd Lippold (Bündnis90/Die Grünen), Staatssekretär im Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL), jetzt vor Vertretern der Kommunen in Mittweida an. Der Freistaat folgt einer...