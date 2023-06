Restaurantguide "Gault & Millau": Diese Restaurants aus der Region gehören zu den besten Deutschlands

Erzgebirge, Mittelsachsen und Co.: Auf der Bestenliste des Gastroführers "Gault & Millau" stehen 34 Adressen in Sachsen. An der Spitze sehen die Kritiker ein Restaurant in Leipzig. Erstmals hat der Guide auch eine "Köchin des Jahres" prämiert.

Das Leipziger Restaurant "Falco" ist Sachsens beste kulinarische Adresse. Das Gourmetlokal von Peter Maria Schnurr (53), das im 26. Stock des Westin-Hotels residiert, erhielt vom Restaurantführer "Gault&Millau 2023/24" vier von fünf möglichen Kochhauben. Vier Hauben stehen bei dem Restaurantführer für eine prägende Küche, die führend in... Das Leipziger Restaurant "Falco" ist Sachsens beste kulinarische Adresse. Das Gourmetlokal von Peter Maria Schnurr (53), das im 26. Stock des Westin-Hotels residiert, erhielt vom Restaurantführer "Gault&Millau 2023/24" vier von fünf möglichen Kochhauben. Vier Hauben stehen bei dem Restaurantführer für eine prägende Küche, die führend in...