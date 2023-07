Sachsens Kinder werden immer unsportlicher

Balancieren, einen Ball fangen, Hampelmann-Sprung oder Purzelbaum machen - dazu sind heute viel weniger Sechsjährige in der Lage als früher, wie der am Freitag vorgestellte Kinderatlas der Barmer für Sachsen zeigt. Wurden 2006 bei etwas 6.200 der Sechs- bis Zwölfjährigen in Sachsen Defizite in der motorischen Entwicklung festgestellt, waren...